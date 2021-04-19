В Москве бойцовская собака напала на женщину с ребенком

В российской столице произошел инцидент, связанный с безопасностью содержания домашних питомцев. По информации прессы, мужчина выгуливал двух бойцовских собак и отпустил их с поводка.
По данным телеканала "360", один из псов напал на женщину с ребенком. К счастью, прохожие прогнали животное. О том, пострадал ли кто-либо в результате случившегося, данных нет.
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