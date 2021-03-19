Умер один из создателей программы "Пятое колесо"

В северной столице ушел из жизни теледеятель Александр Кривонос. На данный момент не сообщается, что послужило причиной смерти прославленного режиссера.
Известно, что Кривонос не дожил до своего 73-летия. Режиссер известен как один из создателей программы "Пятое колесо", передает Пятый канал.
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