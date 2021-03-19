Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Пятница
19 марта
Лента новостей
12:34
Молодящийся Галкин ошеломил россиян
12:29
Бывшая избранница Тимати ждет ребенка
12:28
Звезда фильма "Родные" схватила воровку в центре Москвы и добилась признания
12:27
В Пермском крае при пожаре погибли 4 человека
12:06
Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками
12:04
Расставшаяся с мужем Ида Галич заговорила об измене
11:56
"Дрябло-жирное тело старикашки": россияне влезли в постель к Диброву
11:56
Баснословные деньги: элитная квартира квартира Началовой упала в цене на 10 миллионов
11:48
Стало известно о будущем сериала "Ольга"
11:34
Будто Панин: бессовестный Фомин без трусов пристроился сзади к ошалевшему кобелю
11:21
В России за сутки коронавирус выявили у 9,6 тысячи человек
11:20
Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский
11:13
В Химках при взрыве в жилом доме погиб человек – все подробности
11:09
Все вынули: известная актриса перенесла длительную операцию из-за Кудрявцевой
11:06
"Можете дрочить!": известный актер в истерическом припадке орал благим матом на окружающих
11:05
"Помешалась на худобе": россияне бьют тревогу из-за внешнего вида Валерии
11:03
"Я предала мужа.": известная певица откровенно об аборте от любовника
10:31
Диана Арбенина раздавлена смертью близкого человека
10:30
"Вырос и теперь не нужен": Рудковской врезали за сына
10:18
В Кемеровской области в шахте погиб рабочий
10:12
Пресс-секретарь Байдена назвала Путина человеком с "толстой кожей"
10:08
"Алана просто боится меня": любовница врезала жене Мамаева
10:06
Больно смотреть: могила Табакова осталась без дорогого памятника
09:47
"Опять родились": Арнтгольц рассказала о мистической связи после появления сына
09:33
"Молись за обижающих": мать вышла на связь с Марией Максаковой после затяжного конфликта
09:21
Аналитик Озимко о недостатках проекта конституции от Тихановской: Постепенно вытесняют русский язык
09:08
Окно в прошлое: в центре Москвы появился временной портал
09:04
А как же Валерия?: Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным
08:55
Эксперт рассказал о надбавках к пенсии в России в 2021 году
08:39
Шок! Появились данные о романе Шаляпина с Королевой
08:25
Умер актер из культового советского фильма "Приключения Электроника"
08:17
Байден ушел от прямого разговора с Путиным после своих резких заявлений
06:04
Россияне боятся за здоровье немощного отца Киркорова
04:00
Истязающая себя диетами звезда "Дома-2" Рапунцель тает на глазах
02:01
Психологическое состояние Моргенштерна вызвало серьезные опасения
00:03
Истерика актера и вскочившие зрители: как проходила премьера фильма "Доживем до понедельника"
22:02
Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях
22:01
Аварийную посадку самолета под Москвой проверит следствие
21:44
"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены
21:03
Прилучный впервые открыто появился с любовницей на публике
20:18
"Это трудный этап": Дмитрий Тарасов собрался уйти из спорта
19:39
Зудина взволновала народ редким фото с возлюбленным
19:21
В Чувашии школьник выжил после падения с 25-го этажа
19:16
Софья Эрнст заявила о проблемах в семье
18:58
В квартире под Москвой нашли мертвым школьника
18:42
Ульяновскую и Самарскую области засыпало желтым снегом
18:27
В Москве молодая девушка заморила себя голодом до смерти
18:23
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
18:15
Медведев ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина: Время его не пощадило
17:54
Родители денег не дадут: дочь Толкалиной и Кончаловского собирает себе на операцию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как раздувшая пожар страстей 79-летняя Чурсина смотрит на бледную Пересильд в новой "Угрюм-реке"
Тихановская выпустила новое обращение: Лукашенко плюнул в лицо миллионам белорусов
Почему Серебряков вернулся на родину после слов о хамстве как национальной идее России
Прощай, Манукян: счастливая Бузова рассказала о новом романе
"Никакой свадьбы не было": оскандалившийся Цивин борется за честное имя жены
"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов
Происшествия
Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками

Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) сообщил о состоянии членов экипажа танкера Davide B. Все заложники находятся в одном месте и чувствуют себя нормально. Подробная информация передана родственникам похищенных и не будет разглашаться в целях безопасности.
прочитано 288 раз

Инцидент произошел 11 марта у берегов Лагоса (Нигерия), куда направлялось судно. Когда пираты атаковали судно, моряки собрались в цитадели, однако радикалам удалось взять в плен 15 человек, среди которых оказался гражданин РФ.

С похитителями ведутся переговоры для скорейшего и безопасного возвращения моряков, сообщает российское посольство в Нигерии.

Нападения на торговые суда происходят регулярно у берегов Нигерии. На Гвинейский залив в Африке приходится 95% случаев похищения моряков. Эксперты, давно работающие в сфере, неоднократно призывали привлечь "ЧВК Вагнера" к уничтожению береговой инфраструктуры боевиков, пишет "Ридус".

«Она отлично проявила себя в Сирии и успешно справилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ*, то для них не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — уверены эксперты.

* Организация запрещена на территории РФ

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
19 марта 2021, 12:06

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

А как же Валерия?: Цыганова сделала заявление о близости с Пригожиным

Певица ответила ему взаимностью
Шоу-бизнес

Совместное появление Пугачевой и Орбакайте всполошило народ: Без комментариев

Артистки заинтриговали поклонников
Шоу-бизнес

"Рядом всегда был маленький мальчик": известный певец об отношениях с продюсером-педофилом

Молодой человек сделал заявление
Шоу-бизнес

Зудина взволновала народ редким фото с возлюбленным

Актриса вспомнила счастливое время

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года
Гороскоп на март 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+