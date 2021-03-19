Установлен контакт с похищенными в Нигерии моряками

Инцидент произошел 11 марта у берегов Лагоса
(Нигерия), куда направлялось судно. Когда пираты атаковали судно, моряки
собрались в цитадели, однако радикалам удалось взять в плен 15 человек, среди
которых оказался гражданин РФ.
С похитителями ведутся переговоры для скорейшего и безопасного возвращения моряков, сообщает российское посольство в Нигерии.
Нападения на торговые суда происходят регулярно у берегов Нигерии. На Гвинейский залив в Африке приходится 95% случаев похищения моряков. Эксперты, давно работающие в сфере, неоднократно призывали привлечь "ЧВК Вагнера" к уничтожению береговой инфраструктуры боевиков, пишет "Ридус".
«Она отлично проявила себя в Сирии и успешно справилась с целой армией головорезов. Если они сумели победить ИГ*, то для них не будет большой проблемой зачистить побережье от бандитов», — уверены эксперты.
* Организация запрещена на территории РФ
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