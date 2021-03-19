Умер заслуженный артист России Виталий Стремовский

Стало известно о кончине заслуженного артиста России Виталия Стремовского. По информации прессы, актер не дожил до своего 74-летия.
Известно, что на кончину Стремовского повлияли осложнения, вызванные коронавирусом. О трагическом известии в своем "Фейсбуке" сообщил сын артиста. Стремовский был наиболее известен как востребованный театральный постановщик, напоминает телеканал "360".
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