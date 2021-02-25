Армия Украины сутки обстреливает поселок в Донбассе

Вооруженные силы Украины устроили минометный обстрел поселка Еленовка на территории Донецкой народной республики, передает "Царьград". "Мы как раз с детьми собирались в школу и садик, когда первый раз прилетело", – рассказала местная жительница. На территории его дома упали восемь снарядов. Обстрелу подвергся и соседний участок.
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