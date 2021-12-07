Стрельба с жертвами в МФЦ на юго-востоке Москвы: все подробности

Во вторник, 7 декабря, 45-летний москвич открыл стрельбу в офисе многофункционального центра "Рязанский". В руках у мужчины был травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Двое человек (сотрудница и посетитель) погибли, трое – пострадали. По данным телеграм-канала Mash, ранения получил ребенок.
Мэр Москвы Сергей Собянин уже прокомментировал случившееся. Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых, а также сообщил: стрелявшего мужчину уже задержали. Помощь раненым оказывают врачи. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни, добавил градоначальник.
Согласно одной из версий, посетитель МФЦ начал стрелять после того, как его попросили надеть маску. Также говорят, что мужчина открыл огонь сразу, как зашел в офис. Позже в МВД сообщили, что обезвредил стрелявшего сотрудник подразделения по вопросам миграции.
Уголовное дело по 105 и 222 статьям уже заведено. За убийство людей мужчине грозит до 12 лет, а за незаконный оборот оружия – до трех лет.
Ранее сообщалось о стрельбе в московском метро. Инцидент произошел, предположительно, в середине ноября на переходе станции "Библиотека имени Ленина". Один человек получил ранение в шею.