Гузееву спасают врачи Коронавирус - статистика Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

"Даже названия этому поступку нет": Гузеева дала оплеуху известной ведущей
Взбешенная Рудковская заявила о разводе: Лишил меня всего
"Живет с нянечкой на одну пенсию": Березин о горькой судьбе похоронившей сына 81-летней Моргуновой
Кинула мужа с четырьмя детьми и угодила в больницу: что произошло со звездой "Сватов" Железняк
партнеры
Понедельник
11 октября
Лента новостей
13:56
Тяжелобольная Лазарева откровенно о состоянии: Не отпускает вторую неделю
13:49
Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей
13:48
Исколотой шприцами дочери Пригожина изуродовали рот
13:40
Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Гаркалина
13:28
Помогай сама себе: никто не смог спасти пострадавшую на съемках шоу Макееву
13:25
Зеленский рассказал о планах после ухода с поста президента Украины
13:23
"Для отключения мыслей": почему Гордон постоянно меняет жен
13:18
Звезда "Склифосовского" о романе с экс-мужем Ароновой: Это катастрофа, страдания
13:02
В Махачкале школьник убил одноклассника ножом
12:55
Раскрыты сексуальные предпочтения 57-летней Лолиты
12:43
Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
12:40
На фоне слухов о разводе Моргенштерн сыграл вторую свадьбу
12:36
"Статья 264": стала известна судьба Собчак после смертельной аварии
12:32
Обвинявшийся в убийстве известный актер умер от рака
12:21
В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу и ранили водителя
12:04
"Я его обидела": Барановскую замучили угрызения совести из-за дорогого мужчины
12:02
"Кинул меня": Шифрин мерзко подставил Васильеву в неожиданный момент
11:58
Эргенч из "Великолепного века" и его жена утроили вечеринку в отеле накануне родов
11:57
"Я просто тварь": Кудрявцева натравила мужа на разгневанного популярного режиссера
11:52
"Прожить невозможно": размер пенсии Шифрина, Сябитовой и других российских звезд
11:45
За сутки ковид в России выявили у 29 409 человек
11:25
Новый роман? Тимати заметили на свидании со звездой "Холостяка"
11:07
Звезда "Универа" катком проехалась по Ольге Бузовой: Устал от глупости
11:00
"Какие деньги на детях зарабатывают": переломанного сына Рудковской заставили работать
10:43
"Слишком жестко": блогер разнесла методы воспитания Рудковской
10:41
"Надо было привиться!": Крутой о состоянии попавшего в реанимацию с ковидом 67-летнего Серова
10:33
Бывшая любовница влепила Манукяну пощечину после грязных слухов
10:11
Танцы в стрингах, женатый любовник и слухи о романе с Авериным: как живет Якунина из сериала "Склифосовский"
10:03
Медведев о руководстве Украины: Стремятся "набить карманы"
10:02
"Я бы желал ему другой судьбы": Малинин об участи сына от первого брака
10:01
"Решение свыше": стало известно об уходе Константина Эрнста
09:46
Васильева сделала интимное предложение потерявшему жену Шаляпину: Придется переночевать у меня пьяным!
09:22
Российский конькобежец погиб под колесами грузовика в Хабаровске
09:05
Жан Милимеров о причинах ухода из "Премьер-министра", конфликте с Фридляндом и роман с Успенской
09:04
Не узнать: что стало с "дочкой" Орбакайте из фильма "Любовь-морковь"
08:50
Скрытная Кабаева заговорила о личном: Теперь со мной рядом настоящий мужик!
08:46
Пострадавшая в страшном ДТП Собчак взвыла из-за травли
08:40
Полиция проверяет данные об угрозе стрельбы в новосибирской гимназии
08:03
Ведро спермы: 89-летний Киркоров раскрыл секрет мужского долголетия
06:17
К чему снится земля
03:29
Харитонов день: приметы и традиции 11 октября
01:32
Что стало с Решетовой после расставания с Тимати
22:53
Лишенный наследства принц Гарри сгорает со стыда из-за денег
20:47
Стройные ноги Лолиты довели россиян до экстаза
17:54
82-летняя Лужина вынуждена питаться "бомж-пакетами"
17:50
Очевидцы рассказали о массовой драке в Люберцах
17:45
"Вижу ее красивой": Киркоров не может забыть отношения с Пугачевой
17:40
У Лужиной обнаружили опасное заболевание: В области сонной артерии
17:31
Бузову позвали замуж на шоу "X-фактор": Она сказала "Да"
17:28
Политическую карьеру канцлера Австрии Курца похоронили: Ушел навсегда
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Без мозгов в голове": Пугачева вся в черном с треском провалилась
Бузова в очень узких трусах раззадорила народ
"Оля, хватит!": Скачущая на шесте Бузова довела Урганта до истерики
Машина с Собчак попала в жуткую аварию: Есть погибшие
"Сотрясение мозга и многочисленные травмы": Собчак вышла на связь после смертельного ДТП
"Мне конец": Ахеджакова после жесткой травли боится открыть рот
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия

В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу и ранили водителя

прочитано 192 раза

Серьезный инцидент произошел в центре российской столицы. Сообщается, что неизвестные открыли стрельбу на Ленинском проспекте.

Злоумышленники обстреляли автомобиль, после чего нанесли травму водителю. Потерпевшему удалось скрыться, передает телеканал "360". По факту случившегося организована проверка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Автор: 11 октября 2021, 12:21 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вскрылись подробности отношений Зыкиной и женатого композитора

Вдова композитора дала комментарии

Шоу-бизнес

"Нет техники безопасности": Цискаридзе накинулся на Большой после смерти актера на сцене

Артист соболезнует родным
Шоу-бизнес

"Даже не верится": Агутин ушел из дома после слов Варум об измене

Певец устроился в райском местечке
Шоу-бизнес

Суд и дикая брань: Вскрылся шантаж Белохвостиковой из-за ошпаренного кипятком внука

Семейная драма

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 11 по 17 октября 2021 года
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года

Здоровье

За сутки ковид в России выявили у 29 409 человек
Не поможет даже глобальный локдаун: главврач инфекционной больницы Кононенко о четвертой волне COVID-19
Врач предупредила российских женщин о последствиях коронавируса для внешности
В России за сутки ковид подхватили 27 246 человек

Спорт

Фигуристка Валиева побила два мировых рекорда на турнире в Финляндии
Зазвездилась? Оскандалившаяся Загитова устроила новую истерику
"Я вас засужу!": Загитова учинила скандал на спортивном поединке
Ушедшая от Плющенко молодая красотка высказалась о конкурентке

Регионы

Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей
В Махачкале школьник убил одноклассника ножом
Российский конькобежец погиб под колесами грузовика в Хабаровске
Полиция проверяет данные об угрозе стрельбы в новосибирской гимназии
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+