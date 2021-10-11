В центре Москвы неизвестные устроили стрельбу и ранили водителя

Серьезный инцидент произошел в центре российской столицы. Сообщается, что неизвестные открыли стрельбу на Ленинском проспекте.
Злоумышленники обстреляли автомобиль, после чего нанесли травму водителю. Потерпевшему удалось скрыться, передает телеканал "360". По факту случившегося организована проверка.
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