В Москве на МКАД неизвестный открыл стрельбу из иномарки

Серьезный инцидент произошел в российской столице. По информации, которая попала в распоряжение прессы, на МКАД неизвестный открыл стрельбу из иномарки.
Очевидцы слышали выстрелы ранним утром, передает телеканал "360". Данные пострадавших к настоящему моменту не поступали.
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