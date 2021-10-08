В Подмосковье маршрутка столкнулась с "Ягуаром": пострадали восемь человек

В подмосковном Орехово-Зуево произошло столкновение легковой иномарки с пассажирским микроавтобусом. Об этом сообщили представители ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла в пятницу днем на трассе Орехово-Зуево – Верея – Новониколаевка. По предварительным данным правоохранителей, маршрутная "Газель" врезалась в попутный "Ягуар". В результате пострадали восемь человек, троим из которых потребовалась госпитализация. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, передают "Вести Подмосковья".
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