Умер судья из программы "Суд присяжных" на НТВ

Российское общество потрясено трагическим известием. Сообщается, что ушел из жизни адвокат Валерий Степанов.
По данным телеканала "360", Степанов скончался от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией. Адвокат известен широкой аудитории по участию в программе "Суд присяжных" на НТВ.
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