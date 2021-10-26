В подмосковном Видном взорвался газ в жилом доме

В подмосковном городе Видное взорвался газ в жилом доме. Как сообщает "Подмосковье сегодня", взрывом разрушило одну стену. На месте бригада враче осмотрела восемь человек, никому не потребовалась помощь. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Причиной взрыва, по некоторым данным, стал самодельный самогонный аппарат. "В стене, похоже, был установлен самодельный самогонный аппарат. Везде запах браги, много бутылок. Газовики на месте сделали замеры, утечек газа нет. МЧС готовит акт", – цитирует "Радио 1" свой источник.
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