Военно-транспортный самолет США экстренно сел в Одессе

В Одессе произошел серьезный инцидент. Уточняется, что в городе совершил экстренную посадку военно-транспортный самолет из США.
По данным СМИ, у воздушного судна отказал один из двигателей. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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