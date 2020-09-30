В Москве арестовали сотрудника консерватории по подозрению в убийстве

В российской столице правоохранители арестовали сотрудника Московской государственной академической консерватории. Следователи полагают, что подозреваемый совершил убийство.
По данным РИА Новости, задержанному уже предъявлено обвинения. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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