В Киеве после избиения умерла сотрудница посольства США

На Украине произошло ЧП, которое на протяжении всего дня обсуждается в СМИ. Журналисты пишут, что в столице Незалежной умерла сотрудница посольства США.
По предварительным данным, кончина женщины носит криминальный характер. Предполагается, что ее сильно избили, пишет "Царьград".
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