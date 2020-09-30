В Москве умер автор мультика "Фунтик" Валерий Шульжик

Сегодня телевизионное сообщество было потрясено трагическим известием. В СМИ появилась информация о том, что умер автор мультика "Фунтик" Валерий Шульжик.
Творческий деятель не дожил до своего 82-летия. Стоит отметить, что Шульжик провел последние дни своей жизни в одном из столичных медицинских учреждений.
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Голосуем
Сифилиона
Почему сухость во рту?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
Не Паша, а Маша!
Глиобластома
ТАТУ
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?