Полицейские объяснили происхождение принятого за взрыв громкого звука в Париже

Громкий звук, который слышали жители и гости Парижа, не связан со взрывом. Такой информацией поделились местные правоохранители.
По данным RT, резкий хлопок произошел из-за того, что истребитель преодолел звуковой барьер. Полицейские призвали граждан не паниковать и перестать занимать линии экстренных служб в связи со случившимся.
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