Водитель "Мерседеса" устроил стрельбу по улице в центре Москвы

В Москве задержали мужчину 2000 года рождения, который устроил стрельбу на улицах Тверская и Малая Дмитровка в центре столицы. У него изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.
Выяснилось, что молодой человек стрелял в воздух, двигаясь за рулем немецкого внедорожника "Мерседес". В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские установили, что оружием, из которого велся огонь, был пистолет RETAY, который является репликой известного боевого Glock. По факту происшествия проводится проверка, сообщает телеканал "Царьград".
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