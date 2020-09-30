Жителя Кемеровской области жестоко зарезали за неудачную шутку

Сват зарезал жителя города Белова Кемеровской области за неудачную шутку. Инцидент произошел еще в марте текущего года, но широкую огласку получил лишь сейчас.
62-летний мужчина был в гостях у свата, жившего по соседству, где оба распивали спиртные напитки. После застолья хозяин решил проводить гостя до дома. Но во время прощания у калитки мужчина в шутку ударил его в грудь. Это настолько разозлило его спутника, что он достал нож и убил его несколькими ножевыми ранениями. В ближайшее время он предстанет перед судом, сообщает Vse42.ru.
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