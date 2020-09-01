У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой

В украинской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что правоохранители задержали у офиса президента страны мужчину с гранатой.
Что намеревался сделать злоумышленник, на данный момент неизвестно. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Продалась за бриллианты