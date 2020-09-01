У офиса Зеленского задержали мужчину с гранатой

В украинской столице произошел серьезный инцидент. Уточняется, что правоохранители задержали у офиса президента страны мужчину с гранатой.

Что намеревался сделать злоумышленник, на данный момент неизвестно. Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.