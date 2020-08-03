Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком

В Санкт-Петербурге продолжаются судебные слушания по делу историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. На очередном заседании слово предоставили бывшей жене доцента.

Экс-супруга Олега Соколова, преподаватель Анна Кукушкина, рассказала, что познакомилась с ним в конце 1990-х годов. В 2005-м они сыграли свадьбу. Позже на свет появились две дочери.

Кукушкина отметила, что Соколов никогда не поднимал на нее и девочек руку, не проявлял агрессию. Историк даже не напивался, он лишь изредка мог позволить себе выпить несколько бокалов вина. Супруги развелись в 2018 году, но все равно поддерживали дружеские отношения ради дочек.

Соколов часто навещал наследниц, гулял с ними, давали Кукушкиной деньги на их содержание. Дочки всегда были довольны после встречи с отцом. Последний раз историк виделся с ними за день до убийства Ещенко – 7 ноября. Экс-супруга подчеркнула, что Олег не вел себя подозрительно в тот вечер.

Кукушкина считает Соколова выдающимся ученым, рядом с которым всегда были хорошие друзья. Ей не казалось, что все эти годы она жила с маньяком. Слова бывшей жены заставили доцента заплакать. Он признался, что очень соскучился по дочерям.

Напомним, убийство Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года потрясло всю страну. Из реки Мойки вытащили Олега Соколова, в рюкзаке которого обнаружили отрубленные руки. В ходе расследования выяснилось, что мужчина убил аспирантку-любовницу, после чего расчленил ее. Останки он пытался утопить.