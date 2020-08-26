Жительницу Канады растерзал медведь

В канадской провинции Саскачеван произошла чудовищная трагедия. Отдыхавшую женщину растерзал медведь.
По информации РИА ФАН, перед нападением дикого зверя жительница Канады разговаривала по телефону с отцом. Ее муж убил медведя, однако пострадавшую спасти не удалось – она скончалась из-за тяжелых травм.
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