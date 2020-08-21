В Болгарии нашли труп российского экстремала

В Болгарии был найден труп российского гражданина. Уточняется, что мужчина, который занимался экстремальным туризмом, числился пропавшим.
В данный момент полицейские занимаются расследование дела. Посольство РФ намерено оказать помощь зарубежным специалистам, передает "Царьград".
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