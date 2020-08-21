В центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы произошел серьезный инцидент. По данным СМИ, двое мужчин затеяли конфликт со стрельбой.
Уточняется, что повздорили водитель и пешеход. В результате случившегося один из конфликтовавших получил ранение. Правоохранители разыскивают открывшего огонь мужчину.
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