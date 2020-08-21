Под Саратовом пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку

В Саратовской области пьяный водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку. Это произошло накануне в Ровенском районе региона.
Выяснилось, что за рулем Opel находился 32-летний мужчина. Он был задержан, результаты анализов показали наличие алкоголя в крови. Врачи госпитализировали ребенка в критическом состоянии, спасти его не удалось, сообщает РИА ФАН.
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