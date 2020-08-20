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Квартиру москвича обокрали на 480 тысяч рублей

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Неизвестные похитили у жителя столицы имущества на 480 тысяч рублей. Злоумышленники вынесли из квартиры мужчины украшения, бижутерию и редкую вещь.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства совершенного преступления.


Автор: 20 августа 2020, 21:33 Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

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