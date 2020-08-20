В центре Москвы разбился раритетный автомобиль

В центре Москвы случилась авария. Уточняется, что на улице Остоженка столкнулись такси, фургон и раритетный автомобиль.
Известно, что ретро-машина оценивается в два с половиной миллиона рублей. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
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