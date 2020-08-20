Выборы президента Белоруссии Новости о Заворотнюк Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Четверг
20 августа
Лента новостей
20:38
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
20:08
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года
20:07
В Восточном Китае при взрыве на угольной шахте погибли 7 человек
19:43
В Сергиевом Посаде спасатели поймали забежавшую в жилой дом лису
19:22
Ефремов скрывает личность телефонного собеседника от жены
18:39
Почему Ефремов не стал извиняться перед родственниками Захарова
18:30
В Минздраве Омской области опровергли информацию об отеке мозга у Навального
18:08
"Зайду в секс-шоп перед встречей": мечтающая о замужестве Воробей соблазняет Дроботенко
17:50
Бледанс откровенно рассказала о новом романе: Я просто счастлива
17:40
Врачи сделали предварительный вывод о случившемся с Навальным: Отравился нейролептиками
17:33
"Под чужим именем и фамилией": рыдающая Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
17:28
"Не покупайтесь на туфту! Вас дурят!": певицу Лолиту предложили бойкотировать
17:19
Свидетель описал управлявшего машиной Ефремова в момент аварии: Ему лет 37-38
17:18
Народ в замешательстве из-за нового снимка заявившей о беременности Подольской
16:59
"Сказала "Да": Борисову сняли за примеркой свадебного платья в салоне
16:56
Заявивший о разводе Алибасов не пустил Федосееву-Шукшину на порог
16:52
Назло Зеленскому: Лукашенко готовится признать Крым российским
16:37
Известной певице вырыли могилу в Подмосковье
16:34
Совет оппозиции Белоруссии прокомментировал данные о возбуждении уголовного дела
16:33
Ипотека на вторичное жилье или на новостройку: где выгоднее оформить?
16:20
Омолодившаяся Лариса Долина стала копией Юлии Началовой
16:15
Как живет оставшаяся сиротой 11-летняя внучка актрисы Александры Назаровой
16:01
Анне Семенович сделали предложение руки и сердца
15:56
В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти
15:46
Голубкина восхитила народ пышными формами: Красота по-русски
15:42
Жена Ефремова о состоянии актера после ДТП: Он не плакал, а рыдал
15:41
Анастасия Волочкова отправилась в свадебное путешествие
15:33
Наталья Рудова обрушилась на известного политика: Сожри себя!
15:28
Песков отреагировал на известие об отравлении Навального
15:22
"Сейчас выведем из зала": прощание с Легкоступовой обернулось страшным скандалом
15:10
Российский генерал оценил вероятность войны с США за Белоруссию
15:00
Варнава раскрыла подробности интимной жизни с Хрусталевым: В процессе я заснула
14:57
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
14:45
Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине
14:43
Есть видео: адвоката Ефремова обвинили в подкупе свидетелей
14:39
В Китае признали безопасной российскую вакцину от COVID-19
14:23
Безутешная дочь принесла клятву у гроба Валентины Легкоступовой
14:16
Погребняк устроила эротическую фотосессию с мужем в отеле: Слишком горячие!
14:14
"Я умру за них": дочь Успенской удивила словами о семье после конфликта с матерью
14:14
Продюсер сериала "Основание: Осман" с Бураком Озчивитом сообщил о переменах во втором сезоне
14:09
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
13:58
"Это очень позорно": Самбурская рассказала о своих изъянах
13:57
Исхаков учинил расправу после расставания с Гагариной
13:56
Пожилую мать на скорой увезли с похорон Легкоступовой
13:47
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
13:43
Резко похудевшая Дубцова намекнула на помощь пластического хирурга
13:31
Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева
13:30
Стало известно о второй дочери Успенской
13:27
Какой ужас: люди падают в обморок у гроба Легкоступовой
13:16
Эксперт рассказал о способах распознать звонок от мошенников
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
Лолита волнуется перед театральной премьерой
Происшествия

В Восточном Китае при взрыве на угольной шахте погибли 7 человек

прочитано 82 раза

В Восточном Китае случилось ЧП. Уточняется, что на угольной шахте в уезде Цзясян прогремел мощный взрыв.

В результате происшествия погибли семь человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".

Автор: 20 августа 2020, 20:07 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Ситуация с Навальным действительно сложная: возможен летальный исход
К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"
Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

Шоу-бизнес

"Сказала "Да": Борисову сняли за примеркой свадебного платья в салоне
Заявивший о разводе Алибасов не пустил Федосееву-Шукшину на порог
Известной певице вырыли могилу в Подмосковье
Омолодившаяся Лариса Долина стала копией Юлии Началовой

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук после свадьбы призналась в любви другому мужчине

Модель показала самого важного человека в своей жизни
Шоу-бизнес

"Прости!": вдовец упал на колени перед гробом Легкоступовой

Юрий Фирсов шептал "Прости!"
Шоу-бизнес

Обнародованы детали возвращения пропавшего Шепелева

Долгое время о шоумене не было новостей
Шоу-бизнес

"Между нами всегда стоял Игорь": почему не сложились отношения у Серова и сестры Крутого

Певец дал откровенное интервью

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+