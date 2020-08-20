В Восточном Китае при взрыве на угольной шахте погибли 7 человек

В Восточном Китае случилось ЧП. Уточняется, что на угольной шахте в уезде Цзясян прогремел мощный взрыв.
В результате происшествия погибли семь человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
В Восточном Китае случилось ЧП. Уточняется, что на угольной шахте в уезде Цзясян прогремел мощный взрыв.
В результате происшествия погибли семь человек. Обстоятельства случившегося выясняются, передает "Царьград".
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