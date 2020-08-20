Ребенок погиб от удара молнии в Кузбассе

В среду, 19 августа, в Прокопьевске произошла трагедия – подросток погиб от удара молнии. Кроме того, пострадал еще один ребенок, находившийся рядом с ним.
Тело 14-летнего мальчика нашли на Международной улице. Врачам оставалось лишь констатировать смерть. Второй подросток находится в больнице с серьезными травмами, за его здоровьем наблюдают медики, сообщает Vse42.ru.
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