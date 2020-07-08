Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, после расправы над бывшей возлюбленной дважды звонил в посольство Франции в Москве. Защита семьи Анастасии Ещенко считает, что он планировал сбежать из страны.



По словам Александры Бакшеевой, подсудимый ясно осознавал и заранее составил план действий, поэтому утром с разницей в 30 минут звонил в посольство Франции. Как считает сторона защиты, Соколов хотел скрыться от преследования во Франции.

Защита родных убитой Анастасии в случае, если получить аудиозаписи разговора невозможно, просит направить запрос на получение данных о сотруднике посольства, с которым общался доцент, а затем вызвать его в качестве свидетеля. Бакшеева не обвиняет посла, как она сама говорит: "Это наше предположение, возможно, он просто висел на линии".

Отмечается, что следующее заседание по делу Олега Соколова намечено на 13 июля. Оно состоится в 12:00 мск.

Напомним, восьмого ноября 2019 года бывший доцент СПбГУ убил Анастасию Ещенко. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку. В мае Следственный комитет России объявил о завершении расследования резонансного дела.

Позже обнаружилось, что перед убийством историк насильно удерживал аспирантку у себя в квартире. Отвечал отказом, даже когда девушка в слезах уверяла его в отсутствии чувств и просила выпустить ее.