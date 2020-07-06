В центре Москвы мотоциклист попал в аварию

В центре Москвы произошла авария. Уточняется, что водитель мотоцикла врезался в иномарку.
По предварительным данным, виновником ДТП является управлявший легковым авто человек. Подробности случившегося выясняются.
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