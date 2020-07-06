Житель Австралии случайно постирал кота вместе с бельем

Житель Австралии случайно постирал своего кота в стиральное машине. К счастью, домашний питомец выжил.
Пострадавшее животное отнесли к ветеринару, передает "Царьград". Специалист дал коту лекарство, благодаря чему питомец быстро восстановился.
Житель Австралии случайно постирал своего кота в стиральное машине. К счастью, домашний питомец выжил.
Пострадавшее животное отнесли к ветеринару, передает "Царьград". Специалист дал коту лекарство, благодаря чему питомец быстро восстановился.
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