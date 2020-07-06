Умер российский художник Сергей Заграевский

Стало известно о кончине художника Сергея Заграевского. Деятель искусства умер на 56-м году жизни.
По данным РИА ФАН, причиной смерти Заграевского стала сердечно-сосудистая недостаточность. Стоит отметить, что на счету художника свыше десятка успешных выставок.
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