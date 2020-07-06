В Москве двух бездомных задержали по подозрению в избиении мужчины

В российской столице правоохранители задержали по подозрению в избиении мужчины двух бездомных. Противоправное деяние было совершено гражданами во время распития спиртного.
Пострадавшим оказался собутыльник бомжей. В результате случившегося он умер в больнице.
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