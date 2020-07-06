У российских границ нашли еще одного больного чумой

В одну из больниц монгольского региона Баян-Улгий, который граничит с Алтаем, был доставлен 15-летний пациент. Подозревают, что молодой человек заразился бубонной чумой, передает Ura.ru. До этого он ел мясо сурка.

Это не первый случай заражения чумой в 2020 году в Монголии. Болезнь зафиксировали и на севере Китая.