У российских границ нашли еще одного больного чумой

В одну из больниц монгольского региона Баян-Улгий, который граничит с Алтаем, был доставлен 15-летний пациент. Подозревают, что молодой человек заразился бубонной чумой, передает Ura.ru. До этого он ел мясо сурка.
Это не первый случай заражения чумой в 2020 году в Монголии. Болезнь зафиксировали и на севере Китая.
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