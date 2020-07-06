Появилось видео с места крушения Ми-2 в Ростовской области

МЧС опубликовало видео с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области. В результате несчастного случая один человек погиб и один пострадал.

Для установления причин произошедшего организован комплекс мероприятий. На месте работает следственно-оперативная группа.

"В настоящее время организована доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пилот вертолета госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами. Сотрудники надзорного ведомства выясняют, соблюдались ли при организации полета нормы безопасности, сообщает RT.