Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко

Адвокат семьи погибшей аспирантки Анастасии Ещенко публично раскрыл новые подробности в расследовании убийства девушки. Выяснилось, что Олег Соколов не раз применял физическую силу к своей возлюбленной.

Их отношения больше похожи на сюжет триллера: в ноябре прошлого года мужчина застрелил молодую девушку, расчленил ее тело и попытался замести следы, сбросив тело в реку Мойку. С каждым днем открывается все больше подробностей, связанных с историей этой пары. После адвокатского расследования представитель защиты семьи Анастасии Ещенко заявил, что аспирантка знала о связях мужчины с другими молодыми девушками. По мнению адвоката, это и стало одной из причин смертельного конфликта.

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Стоит отметить, что суд отложил рассмотрение вопроса, связанного с обнародованием личной переписки Анастасии и Олега Соколова. Адвокат Ещенко добавил, что родственники девушки все еще не могут определиться, что именно можно будет огласить из переписки пары на открытом заседании суда.

"Соколов, будучи с ней в отношениях, изменял ей. Именно это стало почвой для их конфликтов. Также он применял физическое насилие и до дня ее убийства", – заверила адвокат семьи Анастасии Ещенко.

Окончательный приговор должен был быть вынесен еще 9 июня, но из-за всевозможных манипуляций представителя Соколова заседания переносили уже несколько раз.

Отметим, раннее подсудимый публично заявлял, что настаивает на продолжении процесса и требует придать огласке все телефонные разговоры и личные сообщения, отправленные когда-либо молодой аспирантке.