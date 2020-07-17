Есть пострадавшие: возле станции метро в Киеве произошел взрыв

Поздним вечером около станции метро "Шулявская" в Киеве произошел взрыв. По предварительным данным, взрывное устройство находилось в мусорной урне. В результате ЧП пострадал один человек. Он доставлен в больницу, его личность устанавливается. Обстоятельства произошедшего выясняются. Ведется расследование.
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