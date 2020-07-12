Потери с обоих сторон: объявлено о столкновениях на границе Азербайджана и Армении

В СМИ появилась информация о столкновениях военных на границе Азербайджана и Армении. В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о потерях с обоих сторон и о том, что бои на этом направлении начались около полудня 12 июля и идут до сих пор. По их версии, на участке Товузского района азербайджано-армянской границы спровоцировала другая сторона, начав артиллерийский обстрел.

У Армении оказалась другая версия событий. По их словам, в результате столкновений среди армянских военнослужащих жертв нет, а сами они были спровоцированы азербайджанской стороной. Дескать, те попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ, однако после предупреждений вернулись к себе на позиции и начали артиллерийский обстрел.