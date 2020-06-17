Есть жертвы: в Одессе самолет рухнул на гипермаркет

Легкомоторный самолет рухнул на гипермаркет на Овидиопольской дороге в Малиновском районе Одессы, передает телеканал "360". Сообщается по меньшей мере об одном погибшем в результате ЧП.
Еще один человек пострадал и был доставлен в больницу. Оба в момент крушения находились в самолете.
Одесса удивляет.— M:ara (@gr_lotu) June 17, 2020
Два пострадавших pic.twitter.com/TQN7ArM9ce
Популярные темы форума
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Какое наказание заслужил Ефремов?
Заголовки публикаций СМИ в инете
У людей денег нету а цены растут как на дрожах
Рыжие самые красивые
Зачем парад победы?
Как думаешь, какого она цвета? И сколько ей лет?
Больные на голову бабы!