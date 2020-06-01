Преступник с пакетом угрожает взорвать мост в Киеве (видео)

Днем 1 июня 2020 года неизвестный с пакетом вызвал переполох в Киеве угрозами взорвать мост через Днепр, по которому проходят поезда метро. Он потребовал встречи с главой МВД Арсеном Аваковым, передает сайт ТВ Центр.

Движение по мосту было остановлено. На месте работают правоохранительные органы, ведется поиск взрывного устройства. Даже если его не найдут, злоумышленник уже может быть обвинен в преступлении.

Напомним, что в сентябре 2019 года этот же мост угрожал взорвать другой нарушитель порядка. При задержании у мужчины взрывчатки не обнаружили.