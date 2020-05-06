Дерево упало на четырехлетнюю девочку в Подмосковье

В подмосковной Балашихе на четырехлетнюю девочку упало дерево. Ребенка с множеством травм доставили в больницу, сообщает "Подмосковье сегодня".
Трагедия произошла в районе Новое Павлино, когда девочка гуляла с мамой в лесу. Одно из деревьев повалило сильным ветром. В настоящее время следователи проводят проверку по факту происшествия.
6 мая также стало известно еще о двух трагических инцидентах с детьми в России. В подмосковном Подольске пятилетний ребенок погиб, выпав из окна на пятом этаже жилого дома, а в Санкт-Петербурге в мусорном баке нашли мертвого младенца.
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Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
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Малышева графиня российская!
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
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