Мертвого ребенка нашли в мусорном баке в Петербурге

В мусорном баке на Курляндской улице в Санкт-Петербурге утром 6 мая нашли мертвую маленькую девочку. Младенца обнаружили местные жители, сообщают "Невские Новости".
Территория около контейнера пользуется дурной славой среди горожан – поговаривают, что его облюбовали различные асоциальные группы людей. В настоящее время правоохранители устанавливают, кто решил избавиться от ребенка и причину его смерти.
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