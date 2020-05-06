В Подмосковье пятилетняя девочка выпала из окна и погибла

Пятилетняя девочка погибла при падении с высоты пятого этажа в подмосковном Подольске. Прибывшие на место происшествия врачи пытались вернуть ребенка к жизни, однако попытки оказались тщетными.
Как пишет "Подмосковье сегодня", девочка, предположительно, забралась на подоконник и оперлась на москитную сетку. В этот момент мать ребенка была в другой комнате и не успела отреагировать. Она прибежала на крики и вызвала скорую помощь. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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