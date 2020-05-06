Самолет с медиками на борту потерпел крушение

В Аргентине разбился самолет с медработниками на борту. Уточняется, что ЧП произошло при посадке в аэропорту.
По данным НСН, в результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства трагедии выясняют эксперты.
В Аргентине разбился самолет с медработниками на борту. Уточняется, что ЧП произошло при посадке в аэропорту.
По данным НСН, в результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства трагедии выясняют эксперты.
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