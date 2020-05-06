В Москве сотрудница полиции сломала позвоничник из-за пожара

В Троицком округе Москвы произошло ЧП. В частном доме вспыхнул пожар.
Внутри находилась сотрудница полиции и ее ребенок, которым ради спасения пришлось прыгнуть с высоты второго этажа. В результате случившегося женщина сломала позвоночник. Данных о состоянии ребенка не поступало, пишет телеканал "360".
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