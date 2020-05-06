В Москве для поимки агрессивной змеи в квартире понадобились спасатели

В одну из московских квартир забралась змея. Для поимки живого потребовалась помощь спасателей.
По данным издания Москва 24, змея была агрессивной. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
В одну из московских квартир забралась змея. Для поимки живого потребовалась помощь спасателей.
По данным издания Москва 24, змея была агрессивной. К счастью, никто из жильцов не пострадал.
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