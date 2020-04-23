Под Москвой вандал с трубой громил банкоматы

В городе Краснознаменске вандал разгромил несколько банкоматов с помощью металлической трубы. Инцидент произошел в магазинах на улицах Гагарина и Шлыкова.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали преступника. Им оказался 42-летний местный житель. Возбуждено дело о вандализме, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Что будет дальше трудно даже представить
Родители должны детям?
Кто Лиона
Новая работа
В чем смысл жизни человеческой?
Мужики козлы. Давайте обсудим
Пугачева
Ненавижу(продолжение не моей темы)
хорошая гадалка в спб
В какую страну вам бы хотелось поехать??