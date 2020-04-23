В Подмосковье пьяная женщина зарезала сожителя

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины. По подозрению в совершении преступления задержали его подругу, передает агентство "Москва".
По предварительной версии, 22 апреля в квартире в Люберцах пара распивала алкогольные напитки. Во время застолья они сильно поссорились, и женщина нанесла сожителю ранение в область груди, сообщает "Москва 24". Мужчина скончался на месте.
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