"Нет никаких границ": в Подмосковье обокрали храм

В Сергиевом Посаде обокрали храм Параскевы Пятницы. Злоумышленник повредил киоты двух икон и похитил ювелирные украшения.
О случившемся рассказал в социальных сетях настоятель. "Можно только пожалеть этого несчастного человека, потому что жить с такой совестью, когда уже нет никаких границ – это действительно страшно", – цитирует священнослужителя сайт "Подмосковье сегодня".
Преступника разыскивают стражи порядка. Сумма материального ущерба устанавливается.
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