"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Вдова опубликовала письмо мужу в своем инстаграм-аккаунте. Девушка призналась, что до сих пор не может до конца поверить в произошедшее на злополучной банной вечеринке с сухим льдом.
"Где бы ты сейчас ни был, ты знаешь, что и я, и наши дети тебя очень любили, любим и будем любить!", – высказались фармацевт. Екатерина Диденко заверила, что не знала человека лучше супруга. По ее словам, Валентин ты ее опорой на протяжении 11 лет.
Блогер рассказала, что вместе они преодолели множество трудностей, которые сделали их сильнее. Валентин активно поддерживал начинания жены. Уволившись с основной работы, мужчина помогал ей с блогом.
По словам девушки, в последние два месяца дела стали идти в гору. Супруги стали жить так, как давно мечтали. Их счастье разрушила трагедия на банной вечеринке.
Екатерина Диденко призналась, что сейчас, после роковой банной вечеринки в честь дня ее рождения ей очень тяжело без мужа и его поддержки. "Я рассыпаюсь", – заявила фармацевт. Также она опубликовала трогательный видеоролик, посвященный супругу.
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